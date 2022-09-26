Брюссель, , 11:07 — REGNUM Победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, пишет газета Welt.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

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Она считает, что с ней «автократы» получают «лоббиста в Совете ЕС», чтобы застопорить работу механизмов Евросоюза.

«Джорджа Мелони (лидер партии «Братья Италии» — прим. ИА REGNUM) станет премьер-министром, чьими политическими моделями являются Виктор Орбан и Дональд Трамп. Поэтому победа на выборах в Италии альянса правоцентристских партий вызывает беспокойство», — подчеркнула Барли.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на парламентских выборах в Италии одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини («Лига Севера») и Сильвио Берлускони («Вперед, Италия»). Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.

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