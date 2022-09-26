Чита, , 11:07 — REGNUM В Забайкалье объявленная в России частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС. Сотрудники ведомства проводят ускоренную процедуру регистрации брака при предъявлении повестки, сообщает департамент ЗАГС региона 26 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимость встать на защиту Родины проявила ответственность мужчин России еще и в отношении семьи. Многие из тех, кто жил в гражданском браке, в эти дни приняли решение вступить в законный брак», — пояснила руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

По ее словам, правовой статус жены делает женщину более защищенной. Сотрудники органов ЗАГС идут навстречу мобилизованным и проводят регистрацию при наличии повестки с сокращением предусмотренного срока.

«Хочу отметить, что в районах, где зачастую в отделе работает один человек, наши сотрудники не считаясь с личным временем осуществили регистрацию для вех обратившихся земляков», — добавила Ольга Корягина.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Забайкалья прибывают в военные комиссариаты для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток.

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