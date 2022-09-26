Чита, 26 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Забайкалье объявленная в России частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС. Сотрудники ведомства проводят ускоренную процедуру регистрации брака при предъявлении повестки, сообщает департамент ЗАГС региона 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Необходимость встать на защиту Родины проявила ответственность мужчин России еще и в отношении семьи. Многие из тех, кто жил в гражданском браке, в эти дни приняли решение вступить в законный брак», — пояснила руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

По ее словам, правовой статус жены делает женщину более защищенной. Сотрудники органов ЗАГС идут навстречу мобилизованным и проводят регистрацию при наличии повестки с сокращением предусмотренного срока.

«Хочу отметить, что в районах, где зачастую в отделе работает один человек, наши сотрудники не считаясь с личным временем осуществили регистрацию для вех обратившихся земляков», — добавила Ольга Корягина.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Забайкалья прибывают в военные комиссариаты для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток.

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