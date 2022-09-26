ВСУ за три дня референдума свыше 100 раз обстреляли Донецк
Донецк, 26 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киевские войска больше ста раз обстреляли Донецк за три дня референдума п воссоединению с Россией. Об этом сообщил 26 сентября мэр города Алексей Кулемзин.
Александр Погожев ИА REGNUM
Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела
Он добавил, что ситуация в городе остаётся сложной, обстрелы продолжились и в четвёртый день референдума.
«За последние три дня 115 обстрелов по Донецку», — сказал Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Нацисты обстреляли Донецк «минами-лепестками» — военкор Руденко