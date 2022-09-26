Ярославль, , 11:10 — REGNUM Ночью 26 сентября в центре Ярославля загорелся баннер с буквой «Z» на здании Центра патриотического воспитания на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Загорелся патриотический баннер Корреспондент ИА REGNUM

Пожар произошёл на улице Советской, 19/11. В результате повреждён один квадратный метр информационного баннера, расположенный на уровне второго этажа здания.

На место выезжали пожарные (пожарная часть находится напротив здания центра), ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Ярославля разместили баннер с символикой спецоперации на Украине