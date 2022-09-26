Ярославль, 26 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Ночью 26 сентября в центре Ярославля загорелся баннер с буквой «Z» на здании Центра патриотического воспитания на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Корреспондент ИА REGNUM Загорелся патриотический баннер

Пожар произошёл на улице Советской, 19/11. В результате повреждён один квадратный метр информационного баннера, расположенный на уровне второго этажа здания.

На место выезжали пожарные (пожарная часть находится напротив здания центра), ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции.