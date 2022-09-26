Минск, , 11:06 — REGNUM Россия и Белоруссия не исключают иных вариантов, помимо переоборудования белорусских самолётов под ядерное оружие, чтобы ответить на угрозы Запада. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

«На сей счёт наши президенты высказались некоторое время назад, и о том, что определённые типы самолётов будут модернизированы и оснащены в том числе соответствующими средствами доставки ядерного оружия. Не исключены и иные какие-то варианты», — цитирует Макея РИА Новости.

По его словам, все будет зависеть от поведения Запада и тех непосредственных угроз для России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макей заявил, что Москва и Минск будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности.

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