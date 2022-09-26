Донецк, 26 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Киевские нацисты с позиций в Карловке выпустили две ракеты из РСЗО «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток», сообщил в своем телеграм-канале 26 сентября военкор Андрей Руденко.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

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Сброс мин был направлен на густонаселённый Кировский район города, отметил военкор.

Ранее представители народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки (25 сентября) противник выпустил по территории республики 354 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии и миномётов.

Огонь велся по районам десяти населенных пунктов ДНР. Пять мирных жителей получили ранения.