Пекин, , 11:06 — REGNUM По приглашению японской стороны заместитель председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ган посетит похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в качестве представителя китайского правительства, сообщает агентство Синьхуа.

Китай и Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отметив, что Китай и Япония являются соседями и важными странами в регионе, пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что поддержание и развитие отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и Японией служит фундаментальным интересам двух стран и двух народов. По его словам, как ответственная крупная страна, Китай внес вклад в региональный и мировой мир, стабильность и процветание, свидетелями чего являются все.