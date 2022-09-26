Москва, 26 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информирование граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Без сомнений, надо усилить информирование наших граждан», — заявил 26 сентября глава правительства в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что власти «должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями».