Донецк, , 11:03 — REGNUM Населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 26 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бригада медиков Чечни оказывает медицинскую помощь в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.