Пекин, , 11:00 — REGNUM Россия резко раскритиковала США за их печально известную доктрину Монро и попытку превратить весь мир в свой собственный задний двор, после того как Вашингтон и некоторые западные страны выступили с резкими нападками на Россию на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), сообщает 26 сентября газета Global Times.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

Эксперты полагают, что отношения между Россией и Западом будут продолжать ухудшаться, и после референдумов в четырех территориях, ранее подконтрольншых киевскому режиму конфликт между Россией и США, наряду с НАТО, займет центральное место, а предыдущая «война через посредников» перерастет в прямой конфликт между Россией и Западом.

США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», используя незаконные односторонние санкции против несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общих дебатов на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в минувшие выходные.

В то время как в ГА ООН в этом году в значительной степени доминировал кризис на территории бышей УССР, Лавров использовал свое выступление, которое длилось около 30 минут, чтобы выступить с тем, что некоторые сочли мощным опровержением, осудив США и раскритиковав введенные США санкции, отметив, что США и их союзники агрессивно подрывают международную систему который представляет ООН.

Действия Запада, который поставляет Киеву оружие и разведывательные данные, являются «участием в войне», заявил Лавров на пресс-конференции после участия в сессии ГА ООН. Запад все активнее участвует в кризисе не только в дипломатическом, но и в военном плане, а отношения между Россией и Западом будут продолжать ухудшаться при всех возможных сценариях, отметили некоторые китайские эксперты. По их прогнозу, после завершения референдумов в четырех регионах напряженность между Россией и США, а также НАТО будет еще больше обостряться, и конфликт может перерасти в российско-американский.

Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время общих дебатов в ГА ООН 24 сентября, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию, призвав все стороны не допустить распространения кризиса.

Открытое участие Запада в военном конфликте — хорошо известный факт, только сам Запад неохотно признает это, заявил Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Согласно данным Reuters, НАТО оказывает киевской хунте поддержку оружием, боеприпасами, другой военной техникой и обучением военнослужащихв течение длительного времени, и НАТО увеличит свою помощь Киеву в ближайшие месяцы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в апреле в Telegram заявление, в котором говорится, что инструкторы НАТО уже давно обучают солдат киевской хунты.

Большая часть ответственности лежит на разжигании огня со стороны США и Запада, что привыкло к тому, что Россией и киевский режим упустили возможность минимизировать проблему и привело к нынешней необратимой ситуации, отметил Цуй.

Первоначально конфликт был «опосредованной войной», непрямой войной между Россией и Западом. Россия прекрасно осознает, что Запад все больше становится центральным игроком, и конфликт больше не только между Россией и киевским режимом, но и прямой конфликт между Россией и Западом, сказал он.

До 300 иностранцев, воевавших на стороне Киева против Москвы, были убиты в Николаевской области, заявило Министерство обороны России. Сообщается, что большое количество иностранных комбатантов погибло, сражаясь за бандеровскую хунту, и ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска и ополченцы республик Донбасса ликвидировали более 2000 иностранных наемников.

«После референдумов в четырех регионах… конфликт между Россией и США с НАТО станет более ожесточенным. Конфликт между [киевским режимом] и Россией превратится в конфликт между Россией и странами НАТО», — заявил Global Times пекинский эксперт по международным делам, который предпочел не называть своего имени.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал пятидневный референдум о присоединении к России, и главный дипломат России пообещал во время ГА ООН, что эти регионы будут находиться под «полной защитой» России.

В этом году ГА ООН — первое очное заседание после пандемии — было захвачено Вашингтоном и превратилось в антироссийскую сцену, по мнению некоторых экспертов, и большинство европейских стран упустили возможность взаимодействовать с Москвой, поскольку министр иностранных дел Венгрии был единственным министром иностранных дел ЕС, который провел переговоры с Лавровым.

Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе предоставила наилучшую возможность начать мирные переговоры, но пока таких переговоров не было и вряд ли они состоятся между сторонами, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке, сообщает Hungary Today.

Единственным решением всех этих проблем является мир, и Венгрия хочет мира как можно скорее, что требует переговоров и диалога, сказал Сийярто, добавив, что ни один другой министр иностранных дел ЕС не встречался с главой российской дипломатии.

Лавров сообщил СМИ, что две страны из ЕС и одна страна из НАТО хотели провести с ним встречи на полях ГА ООН, сообщает ТАСС.

«Они просили, чтобы эти встречи были непубличными, чтобы о них не сообщалось. Я сказал: ну, как вам будет угодно. Получив такую реакцию, они пропали с радаров», — сказал он.

«Лавров нацелился только на США во время своей речи, и он осудил их доктрину Монро, посколькингту Вашон стремится расширить сферу своего влияния на евразийский континент», — заявил Global Times директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

«Однако цели Европы в отношении кризиса отличаются от целей США. В США некоторые стратеги действительно хотят расколоть Россию, чтобы устранить такой большой риск в их глазах, но Европа хочет только преобразовать ее», — сказал Ван.

Высокая степень взаимосвязанности европейской и российской экономик, особенно зависимость Европы от российских энергоносителей, также заставила континент почувствовать боль в условиях очередных санкций.

Несмотря на отсутствие признаков ослабления напряженности, некоторые китайские эксперты считают, что стороны, вовлеченные в кризис, должны быть готовы к наихудшему сценарию, и цель США, похоже, ясна — победить Россию.