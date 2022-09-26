Пекин, 26 сентября 2022, 11:00 — REGNUM Россия резко раскритиковала США за их печально известную доктрину Монро и попытку превратить весь мир в свой собственный задний двор, после того как Вашингтон и некоторые западные страны выступили с резкими нападками на Россию на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), сообщает 26 сентября газета Global Times.
Эксперты полагают, что отношения между Россией и Западом будут продолжать ухудшаться, и после референдумов в четырех территориях, ранее подконтрольншых киевскому режиму конфликт между Россией и США, наряду с НАТО, займет центральное место, а предыдущая «война через посредников» перерастет в прямой конфликт между Россией и Западом.
США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», используя незаконные односторонние санкции против несогласных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общих дебатов на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в минувшие выходные.
В то время как в ГА ООН в этом году в значительной степени доминировал кризис на территории бышей УССР, Лавров использовал свое выступление, которое длилось около 30 минут, чтобы выступить с тем, что некоторые сочли мощным опровержением, осудив США и раскритиковав введенные США санкции, отметив, что США и их союзники агрессивно подрывают международную систему который представляет ООН.
Действия Запада, который поставляет Киеву оружие и разведывательные данные, являются «участием в войне», заявил Лавров на пресс-конференции после участия в сессии ГА ООН. Запад все активнее участвует в кризисе не только в дипломатическом, но и в военном плане, а отношения между Россией и Западом будут продолжать ухудшаться при всех возможных сценариях, отметили некоторые китайские эксперты. По их прогнозу, после завершения референдумов в четырех регионах напряженность между Россией и США, а также НАТО будет еще больше обостряться, и конфликт может перерасти в российско-американский.
Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время общих дебатов в ГА ООН 24 сентября, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию, призвав все стороны не допустить распространения кризиса.
Открытое участие Запада в военном конфликте — хорошо известный факт, только сам Запад неохотно признает это, заявил Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.
Согласно данным Reuters, НАТО оказывает киевской хунте поддержку оружием, боеприпасами, другой военной техникой и обучением военнослужащихв течение длительного времени, и НАТО увеличит свою помощь Киеву в ближайшие месяцы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в апреле в Telegram заявление, в котором говорится, что инструкторы НАТО уже давно обучают солдат киевской хунты.
Большая часть ответственности лежит на разжигании огня со стороны США и Запада, что привыкло к тому, что Россией и киевский режим упустили возможность минимизировать проблему и привело к нынешней необратимой ситуации, отметил Цуй.
Первоначально конфликт был «опосредованной войной», непрямой войной между Россией и Западом. Россия прекрасно осознает, что Запад все больше становится центральным игроком, и конфликт больше не только между Россией и киевским режимом, но и прямой конфликт между Россией и Западом, сказал он.
До 300 иностранцев, воевавших на стороне Киева против Москвы, были убиты в Николаевской области, заявило Министерство обороны России. Сообщается, что большое количество иностранных комбатантов погибло, сражаясь за бандеровскую хунту, и ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска и ополченцы республик Донбасса ликвидировали более 2000 иностранных наемников.
23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал пятидневный референдум о присоединении к России, и главный дипломат России пообещал во время ГА ООН, что эти регионы будут находиться под «полной защитой» России.
В этом году ГА ООН — первое очное заседание после пандемии — было захвачено Вашингтоном и превратилось в антироссийскую сцену, по мнению некоторых экспертов, и большинство европейских стран упустили возможность взаимодействовать с Москвой, поскольку министр иностранных дел Венгрии был единственным министром иностранных дел ЕС, который провел переговоры с Лавровым.
Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе предоставила наилучшую возможность начать мирные переговоры, но пока таких переговоров не было и вряд ли они состоятся между сторонами, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке, сообщает Hungary Today.
Единственным решением всех этих проблем является мир, и Венгрия хочет мира как можно скорее, что требует переговоров и диалога, сказал Сийярто, добавив, что ни один другой министр иностранных дел ЕС не встречался с главой российской дипломатии.
Лавров сообщил СМИ, что две страны из ЕС и одна страна из НАТО хотели провести с ним встречи на полях ГА ООН, сообщает ТАСС.
Высокая степень взаимосвязанности европейской и российской экономик, особенно зависимость Европы от российских энергоносителей, также заставила континент почувствовать боль в условиях очередных санкций.
Несмотря на отсутствие признаков ослабления напряженности, некоторые китайские эксперты считают, что стороны, вовлеченные в кризис, должны быть готовы к наихудшему сценарию, и цель США, похоже, ясна — победить Россию.