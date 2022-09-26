Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минимизировать число ошибок при проведении частичной мобилизации. Кроме того уникальным специалистам предоставят отсрочку. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны сохранить работоспособность отдельных предприятий и организаций, — сказал глава региона на оперативном совещании 26 сентября. — Не только тех, которые попадают под бронирование — они все определены федеральным законодательством и федеральными решениями — но и отдельных предприятий, от которых зависит жизнедеятельность населённых пунктов или социально-экономическое развитие региона».

При этом по данным Травникова, первые дни частичной мобилизации в Новосибирской области прошли «достаточно чётко, организованно, без каких-то серьезных сбоев и ошибок».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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