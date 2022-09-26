Минск, 26 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 сентября проведут встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время», — передает телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Лукашенко заявил, что намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным в ближайшее время.

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