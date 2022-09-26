Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Правоохранительным органам Молдавии нужно проверить, за какие средства финансируются протесты, которые более недели не прекращаются в Кишинёве. Об этом 26 сентября заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

Она прокомментировала требование протестующих, чтобы Санду и правительство подали в отставку. В центре столицы установлены более 200 палаток. Санду заявила, что деньги, на которые проводятся протесты, якобы ранее были «украдены».

«Те, кто требует моей отставки — воры, — заявила президент. — Те, кто не хотят работать, идут зарабатывать на протесты».

Стоит отметить, что накануне протестующие в Кишинёве провели акцию во дворе администрации президента. Они также привязали макет Санду к шарикам и запустили в небо .

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