Магадан, , 10:57 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов и новый исполняющий обязанности военкома Колымы провели 26 сентября очередное совещание о ходе частичной мобилизации.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Каждое обращение, поступившее по номеру 122 и уполномоченному по правам человека будет отработано индивидуально. Сейчас исправляем те ошибки, которые были допущены. Дал поручение разобраться с бронированием должностей на предприятиях. Руководители организаций должны были провести это заранее. Напомню, что бронь получает не конкретный человек, а бронируется должность», — сообщил в своём телеграм-канале Носов.

Губернатор добавил, что в ближайшие дни опубликует меры поддержки мобилизованных и их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр содействия жителям, которые были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации, открылся в Самаре.