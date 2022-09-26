Пхеньян, , 10:59 — REGNUM 25 сентября в Пхеньяне состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались проблемы сельского хозяйства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что заседание прошло под председательством секретаря ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вона. Об участии в заседании лидера страны Ким Чен Ына не сообщается.

По итогам встречи была принята резолюция, в которой «подчёркнута необходимость мобилизации всех сил и средств для немедленной уборки и обмолота зерновых культур, предотвращения потерь урожая, повышения объёма хлебозаготовок, а также активной борьбы против любых действий, препятствующих осуществлению продовольственной политики партии и государства».

По мнению экспертов, хроническая нехватка продовольствия в Северной Корее усугубилась из-за тайфунов, наводнений и пандемии коронавируса.