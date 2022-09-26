Пхеньян, 26 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. 25 сентября в Пхеньяне состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались проблемы сельского хозяйства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Сообщается, что заседание прошло под председательством секретаря ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вона. Об участии в заседании лидера страны Ким Чен Ына не сообщается.

По итогам встречи была принята резолюция, в которой «подчёркнута необходимость мобилизации всех сил и средств для немедленной уборки и обмолота зерновых культур, предотвращения потерь урожая, повышения объёма хлебозаготовок, а также активной борьбы против любых действий, препятствующих осуществлению продовольственной политики партии и государства».

По мнению экспертов, хроническая нехватка продовольствия в Северной Корее усугубилась из-за тайфунов, наводнений и пандемии коронавируса.