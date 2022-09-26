Дамаск, , 11:03 — REGNUM Автомобиль сирийской армии был подорван боевиками в центральной Сирии. Об этом 26 сентября сообщает SANA.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в окрестностях города Саламия в провинции Хама. Автомобиль-пикап со смонтированным крупнокалиберным пулемётом был подорвал на самодельном взрывном устройстве. В результате нападения погибли двое военнослужащих сирийской армии, двое человек получили ранения.

По данным журналистов, за нападением может стоять одна из спящих ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее боевики группировки начали перемещаться на территорию провинций Хомс и Хама из восточных районов Сирии, где началась масштабная антитеррористическая операция.