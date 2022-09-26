Ижевск, 26 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Полиция Ижевска предпринимает меры для задержания подозреваемого, который мог начать стрельбу в школе №88. Об этом сообщает управление МВД по республике в своем telegram-канале.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Kzn.ru Журналисты и скорая помощь на месте стрельбы в школе №175 в Казани

В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №88 на улице Пушкинской в Ижевске произошла стрельба. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая», — сообщил глава республики в своем telegram-канале. Он заверил, что будет оперативно докладывать о ситуации.

Читайте также: В ижевской школе произошла стрельба