Грозный, , 10:55 — REGNUM Бригада медиков Чечни оказывает медицинскую помощь в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. В числе добровольно отправившихся на территорию б. УССР врачи и фельдшеры республиканской станции скорой медицинской помощи, а также республиканской клинической больницы имени Ш. Ш. Эпендиева. Об этом сообщил глава минздрава Чечни Сулейман Лорсанов. Он подчеркнул, что среди оказывающих помощь в районе проведения спецоперации не только мужчины, но и медики-женщины.

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«В стороне от происходящего не остаются не только мужская часть медицинского сообщества, но и женская. Так, в тылу медпомощь мирному населению и военнослужащим оказывает врач-хирург из республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Зура Сулейманова .

По словам Лорсанова, в настоящее время готовится к отправке вторая бригада медиков из Чечни. Она выедет в зону спецоперации уже 27 сентября.