Грозный, 26 сентября 2022, 10:55 — REGNUM Бригада медиков Чечни оказывает медицинскую помощь в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. В числе добровольно отправившихся на территорию б. УССР врачи и фельдшеры республиканской станции скорой медицинской помощи, а также республиканской клинической больницы имени Ш. Ш. Эпендиева. Об этом сообщил глава минздрава Чечни Сулейман Лорсанов. Он подчеркнул, что среди оказывающих помощь в районе проведения спецоперации не только мужчины, но и медики-женщины.
По словам Лорсанова, в настоящее время готовится к отправке вторая бригада медиков из Чечни. Она выедет в зону спецоперации уже 27 сентября.