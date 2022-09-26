Минск, , 10:54 — REGNUM Россия и Белоруссия будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если того потребует обстановка, то наши страны будут готовы пойти на самые решительные шаги, чтобы обеспечить надёжную безопасность для наших стран, для наших народов», — цитирует Макея РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, он сказал:

«Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Москва и Минск должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства.