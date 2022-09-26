Минск, 26 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия будут готовы к самым решительным шагам для обеспечения своей безопасности. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Если того потребует обстановка, то наши страны будут готовы пойти на самые решительные шаги, чтобы обеспечить надёжную безопасность для наших стран, для наших народов», — цитирует Макея РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, он сказал:

«Я не могу сейчас сказать, не могу брать на себя такую ответственность. Но я знаю, что эти вопросы обсуждались нашими руководителями и по линии министерств обороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Москва и Минск должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства.