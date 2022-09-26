Тамбов, , 10:59 — REGNUM Тело мужчины с пулевыми ранениями обнаружено в лесу в пригороде Тамбова. По подозрению в убийстве задержан 34-летний ранее судимый житель областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

По предварительным данным, ночью 22 сентября подозреваемый проник на участок, где в это время находилась его бывшая сожительница со своим знакомым. Злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в «соперника», 27-летний мужчина скончался на месте. Затем подозреваемый избил женщину, изнасиловал её и отпустил, пригрозив расправой, если она обратится в правоохранительные органы. Тело погибшего злоумышленник вывез в лес.

С заявлением о пропаже погибшего в полицию обратились его родственники. Благодаря совместной работе оперативников в кратчайшие сроки удалось установить обстоятельства исчезновения мужчины, место сокрытия его тела и задержать подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело, по ходатайству следствия 25 сентября суд отправил подозреваемого под стражу.