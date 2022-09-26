Ярославль, 26 сентября 2022, 11:06 — REGNUM В Ярославле хотят разработать дизайн-код города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии.
Техническое задание разработки было рассмотрено на градостроительном совете. Создание дизайн-кода в Ярославле обусловлено жалобами ярославцев на изменение облика исторических зданий.
Сроки создания дизайн-кода власти пока не указывают.
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