Ярославль, 26 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле хотят разработать дизайн-код города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Мэрия Ярославля Градостроительный совет в Ярославле

Техническое задание разработки было рассмотрено на градостроительном совете. Создание дизайн-кода в Ярославле обусловлено жалобами ярославцев на изменение облика исторических зданий.

«В связи с этим принято решение о разработке стандарта благоустройства и облика города, который зачастую называют дизайн-кодом. Пока ведётся работа только над техническим заданием, и работа идёт совместно с ведущими городскими архитекторами. Планируем, что стандарт облика поможет нашему городу не потерять его неповторимый исторический стиль, а все новое будет в гармонии с традиционным», — сказал главный архитектор города Артём Цымбалов.

Сроки создания дизайн-кода власти пока не указывают.