Петропавловск-Камчатский, 26 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Референдумы по воссоединению с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, которые проходят с 23 по 27 сентября, покажут всему миру, что русские едины, считает председатель Совета ветеранов войны и труда Елизовского муниципального района, ветеран Афганистана Сергей Чукалин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Состоится это историческое событие, как в свое время Крым вернулся к родным берегам. В России станет на четыре региона больше, народ примет взвешенное решение. И мы покажем всему миру, что мы едины», — сказал Сергей Чукалин.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках о воссоединении с Россией признаны состоявшимся, поскольку в них проголосовали более 50% избирателей.