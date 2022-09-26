Ижевск, , 10:51 — REGNUM В школе №88 города Ижевска произошла стрельба, сообщили 26 сентября в МВД РФ.

Выстрел Maxpixel.freegreatpicture.com

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — рассказали в МВД.

В ведомстве пояснили, что сейчас правоохранительные органы принимают меры по задержанию подозреваемого. При этом информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи соцсетей рассказали о стрельбе в школе №88 в Ижевске, которую открыл неизвестный.