Ижевск, 26 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, который устроил стрельбу в школе №88 Ижевска, на данный момент ещё не задержан. Об этом 26 сентября сообщает телеграм-канал Baza.

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«Преступник всё еще не задержан. Детей продолжают выводить из здания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в школу №88 Ижевска ворвался «мужчина в черном» и открыл стрельбу, в результате которой погиб охранник и были ранены пятеро детей.