Иркутск, 26 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Уже 27 сентября первые мобилизованные парни из Иркутской области отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сегодня утром посетил военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутска: пообщался с ребятами, которые получили повестку, проверил как всё организовано.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Военный комиссар по Ленинскому и Свердловскому округам Сергей Палий доложил, что рассылка повесток ещё идëт. Эту работу планируют завершить в ближайшие пару дней.

«Вижу ваши вопросы касательно частичной мобилизации и работы военкоматов. Поэтому принял решение, что в состав призывных комиссий будут включены представители Общественной палаты, и общественных организаций боевого братства. Они будут участвовать в поиске компромиссных вариантов, следить, чтобы не было ошибочно мобилизованных и процесс шел без нарушений. Кроме того, в крупные военкоматы по региону направлю членов правительства, чтобы они так же включились в работу комиссий.

Есть вопросы и по областной финансовой поддержке. Здесь алгоритм такой. 7 дней — на получение информации из военкомата, еще столько же — на перечисление средств.

Ситуация требует пристального внимания и работы в ежедневном штабном режиме. Каждый вечер будем подводить итоги и делать соответствующие выводы, чтобы можно было оперативно корректировать положение дел. Все комментарии и жалобы под моими постами тоже рассмотрим», — отметил в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

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