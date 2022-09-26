Москва, 26 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Укрепление доллара США, вызванное повышением ставок ФРС, резко усложняет жизнь многим развивающимся рынкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«Оптимистические прогнозы экспертов ФРС США говорят, что безработица вырастет до 4,4% к концу следующего года и столько же к концу 2024 года — по сравнению с 3,7% в прошлом месяце, — сказал Ильинский. — Остро стоит задача наполнения государственного бюджета. В этих условиях управление налоговой службы США набирает дополнительно 5000 налоговых инспекторов для повышения сбора налогов. По оценкам экспертов, это позволит властям США собрать дополнительно 7 триллионов долларов налоговых поступлений и заставит всех американцев платить справедливую долю налогов. Министр финансов США Джанет Йеллен также отметила, что, в отличие от США, Европа сталкивается с очень серьезной угрозой экономической рецессии, а наступающая зима будет тяжелой и сложной для «наших европейских соседей благодаря их героическим попыткам снизить свою зависимость от российских энергоносителей».

Как пояснил Ильинский, Йеллен фактически откровенно признала, что экономические тучи сгущаются на горизонте не только для США, но и для всей мировой экономики.

«Укрепление доллара США, вызванное повышением ставок ФРС, резко усложняет жизнь многим развивающимся рынкам. Сильный доллар оказывает мощное давление на их финансовую систему, особенно когда есть суверенный долг, номинированный в долларах США, который становится невозможно погасить или рефинансировать. Это приведет развивающиеся страны в разряд экономических зомби-государств», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ставок ФРС США может вызвать замедление роста или рецессию в американской экономике.