Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Фаузи Месмар, занимающий в Ubisoft должность старшего разработчика, объяснил, почему Ubisoft решила отказаться от дальнейшей реализации проекта многопользовательской игры Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Об этом 25 сентября сообщает портал The Gamer.

Игра Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Frontline Скриншот с YouTube

Как пояснил Месмар, предварительное тестирование Ghost Recon Frontline показало, что проект «не оправдывает ожиданий геймеров», которые хотели получить не игру-сервис, а привычный геймплей в духе Ghost Recon, основанный на стелс-механиках (стелс — жанр игр, в которых для выполнения задачи игроку нужно передвигаться скрытно).

Разработчик отметил, что Ubisoft обратила внимание на негативную реакцию поклонников франшизы ещё в октября 2021 года, когда состоялся официальный анонс. Но окончательное решение о закрытии проекта компания приняла только после того, как провела открытого тестирования игры.

Напомним, об отмене Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline Ubisoft сообщила в июле 2022 года. Отметим, что в апреле 2022-го компания объявила, что прекращает поддержку Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и отметила, что работает над ещё одной неанонсированной игрой.

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