Вашингтон, 26 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Фаузи Месмар, занимающий в Ubisoft должность старшего разработчика, объяснил, почему Ubisoft решила отказаться от дальнейшей реализации проекта многопользовательской игры Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Об этом 25 сентября сообщает портал The Gamer.

Скриншот с YouTube Игра Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Как пояснил Месмар, предварительное тестирование Ghost Recon Frontline показало, что проект «не оправдывает ожиданий геймеров», которые хотели получить не игру-сервис, а привычный геймплей в духе Ghost Recon, основанный на стелс-механиках (стелс — жанр игр, в которых для выполнения задачи игроку нужно передвигаться скрытно).

Разработчик отметил, что Ubisoft обратила внимание на негативную реакцию поклонников франшизы ещё в октября 2021 года, когда состоялся официальный анонс. Но окончательное решение о закрытии проекта компания приняла только после того, как провела открытого тестирования игры.

Напомним, об отмене Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline Ubisoft сообщила в июле 2022 года. Отметим, что в апреле 2022-го компания объявила, что прекращает поддержку Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и отметила, что работает над ещё одной неанонсированной игрой.