Мурманск, 26 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Мурманской области ошибки при мобилизации граждан в Вооруженные силы РФ не носят массовый характер. Об эом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Возникают единичные проблемы в военкоматах. Слава богу, ошибки не носят массовый характер. Но тем не менее каждая проблема важна и в ежедневном режиме правительство региона их отрабатывает», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под мобилизацию попали порядка тысячи человек.