Донецк, 26 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 сентября заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

В 10:20 нанесён удар с позиций в Дылеевке по Зайцево. Всего выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк и сбросили на него мины «Лепесток».