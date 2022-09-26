Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославской области региональный штаб Общероссийского народного фронта занялся проблемой ошибочно мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Ярославского регионального штаба ОНФ.

Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ) (сс) Лобачев Владимир

Информация о помощи тем, кому повестка на частичную мобилизацию пришла по ошибке, появилась 25 сентября.

«На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня. Любые нарушения закона и халатность недопустимы», — сообщается в группе ОНФ во «ВКонтакте».

Наш корреспондент связался с пресс-службой регионально отделения, где ему пояснили, что обращения уже поступают.

«Было обращение от родственницы майора запаса, 62 года мужчине, хотели призвать несмотря на проблемы со здоровьем. Сегодня ходил в военкомат, отправили домой», — рассказали общественники.

При этом помощи у ОНФ ищут не только те граждане, кто попал в списки по ошибке.

«Обратился мужчина из Рыбинска, 43 года, гвардии сержант морской пехоты в запасе. Получил повестку, он не против и даже хочет пойти служить, но у него проблемы со здоровьем, заболевание в стадии обострения и ему нужна операция по квоте, просил отсрочку от призыва на время операции и предоставление полной квоты», — поделились в ОНФ необычным случаем.

Всего же со вчера в штаб уже обратились 15 человек.