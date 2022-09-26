Ярославль, 26 сентября 2022, 10:47 — REGNUM В Ярославской области региональный штаб Общероссийского народного фронта занялся проблемой ошибочно мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Ярославского регионального штаба ОНФ.
Информация о помощи тем, кому повестка на частичную мобилизацию пришла по ошибке, появилась 25 сентября.
Наш корреспондент связался с пресс-службой регионально отделения, где ему пояснили, что обращения уже поступают.
При этом помощи у ОНФ ищут не только те граждане, кто попал в списки по ошибке.
Всего же со вчера в штаб уже обратились 15 человек.
Справка: Народный фронт — общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владимира Путина. Главными задачами ОНФ являются контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. Ярославское региональное отделение находится по адресу: Ярославль, ул. Свободы, 87а, офис 105. Телефон: 21-86-65.