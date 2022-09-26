Москва, , 10:43 — REGNUM Доклад о ходе расследования уголовных дел в связи с хищениями в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие г. Орла» и по факту злоупотреблений в мэрии Орла затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«В социальных сетях к руководству СК России с очередным обращением обратилась инициативная группа жителей города Орла, которые ранее уже обращали внимание на организацию работы общественного транспорта. В новом обращении жители высказали благодарность в адрес СК России и попросили привлечь к уголовной ответственности всех причастных, по их мнению, к нарушению работы электротранспорта», — уточнили в следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СКР по Орловской области Петру Юдину представить доклад о ходе следствия по уже возбуждённым уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, СК заинтересовался ситуацией в орловском МУПе после очередного скандала из-за обращения сотрудников МУПа и горожан с жалобами на состояние предприятия и попытку властей отказаться от троллейбусов, заменив их автобусами на метане.

Следственными органами по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении должностных лиц администрации Орла, а также по факту хищения денежных средств в отношении бывшего и. о. гендиректора МУП ТТП Орла.

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