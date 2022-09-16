Москва, 25 декабря, 2013, 18:48 — ИА Регнум. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии 25 декабря был подписан ряд документов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, были подписаны, в частности:

1. Постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за январь-сентябрь 2013 года и прогнозных показателях на конец 2013 года;

2. Декрет о бюджете Союзного государства на 2014 год;

3. Декрет о внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2013 год";

4. Постановление об отчете совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2011 год;

5. Постановление об отчете совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2012 год;

6. Постановление о совершенствовании оплаты труда должностных лиц постоянного комитета Союзного государства, оптимизации структуры и численности постоянного комитета Союзного государства;

7. Постановление о выполнении Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2012-2013 годы и Программе согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2014-2015 годы;

8. Резолюция о ходе работы по обеспечению равных прав граждан в социальной сфере;

9. Постановление о Плане мероприятий Союзного государства на 2014-2015 годы, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;

10. Постановление о размере премии Союзного государства в области литературы и искусства;

11. Постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2013-2014 годы;

12. Постановление о внесении изменения в Положение о совете министров Союзного государства;

13. Резолюция о ходе выполнения решений Высшего государственного совета Союзного государства;

14. Постановление об основных вопросах к заседаниям Высшего государственного совета Союзного государства на 2014 год.