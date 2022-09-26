Вашингтон, 26 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Американские избиратели в вопросе о том, какую партию поддержать на грядущих в ноябре промежуточных выборах, поделились в целом на две равные части, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 25 сентября New York Post.

DonkeyHotey Выборы

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно the Washington Post с ABC News, зарегистрированные избиратели отдают Республиканской партии предпочтение по таким темам, как инфляция, экономика и борьба с преступностью, в то время как кандидаты от Демократической партии получают преимущество по вопросам абортов и изменения климата.

Отвечая на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы промежуточные выборы состоялись сегодня, 47% избирателей заявили, что они бы отдали свой голос за кандидата от республиканцев, по сравнению с 46%, которые выбрали бы кандидата от демократов.

Результаты аналогичны опросу Rasmussen Report, проведенному 23 сентября, который показал, что 44% вероятных избирателей поддержали бы кандидата от республиканцев на промежуточных выборах, тогда как за демократа свои голоса отдали 42% избирателей.

Отставание Республиканской партии увеличилось на один пункт по сравнению с неделей ранее, но сократилось с середины июля, когда республиканцы были впереди на целых 10%.