Москва, 26 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США продолжает свою агрессивную стратегию повышения ставок, что, по мнению американских экономистов, может и должно вызвать замедление роста или рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Министр финансов США Джанет Йеллен обещает американцам снижение темпа роста потребительских цен в ближайшем будущем и продолжает утверждать о возможности снижения рекордной инфляции без значительного роста безработицы. При этом Федеральная резервная система продолжает свою агрессивную стратегию повышения ставок, что, по мнению американских экономистов, может и должно вызвать замедление роста или рецессию, — сказал Ильинский. — Под технической рецессией экономисты в широком смысле понимают ситуацию двух кварталов экономического спада подряд, однако Белый дом выступил против такого понимания узкого определения. В настоящее время в США растут потребительские расходы американцев благодаря высокой инфляции, поэтому в Белом доме предлагают называть это явление не рецессией, а просто замедлением экономического развития страны».

Ильинский подчеркнул, что, несмотря на то, что инфляция в августе замедлилась второй месяц подряд, цены на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание приближаются к 40-летнему максимуму, полностью компенсируя снижение цен на бензин.

«Об опасности роста безработицы ранее заявил бывший министр финансов США Ларри Саммерс и предложил поспорить с кем угодно, что американцы увидят шесть месяцев безработицы выше 5%, прежде чем они увидят шесть месяцев инфляции ниже 2,5%», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что долги, которые накопились в США за последние три года, могут стать непосильным бременем для американской экономики.