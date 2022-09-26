Париж, , 10:39 — REGNUM Французские крайне правые силы приветствуют победу Джорджии Мелони на выборах в законодательные органы Италии, сообщает Le Parisien.

Марин ле Пен Global Panorama

«Итальянский народ решил взять судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство», — прокомментировала французский политик Марин Ле Пен, приветствуя «великую победу» партии Fratelli d’Italia.

«Итальянцы преподали Евросоюзу урок смирения. Никакая угроза не может остановить демократию: народы Европы поднимают головы и берут судьбу в свои руки», — написал в социальной сети депутат Европарламента и исполняющий обязанности главы партии «Национальное объединение» Джордан Барделла.

Со своей стороны, Эрик Земмур, лидер политической партии »Реконкиста», выразил поздравления Джорджии Мелони и итальянскому народу.

«Как не смотреть на эту победу как на доказательство того, что да, приход к власти возможен», — отреагировал Эрик Земмур на выборы в Италии.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн после победы Джорджии Мелони на выборах в Италии заверила, что Европа «будет внимательно следить за соблюдением ценностей прав человека и, в частности, уважения права на аборт».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн отказывается «комментировать демократический выбор итальянского народа».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции отказывается комментировать выбор народа Италии