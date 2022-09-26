Ижевск, 26 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В школе №88 на улице Пушкинской в Ижевске произошла стрельба. На место происшествия стягиваются службы экстренного реагирования.

ru.torange.biz Стрельба

Сотрудники и учащиеся учреждения эвакуируются. По предварительным данным, есть раненые среди детей.

Стрельба началась во время уроков. Сейчас здание школы оцеплено Росгвардией, полицией, дежурят машины скорой помощи.

На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Все силы и средства приведены. На месте работают все спецслужбы, скорая», — сообщил глава республики в своем telegram-канале. Он заверил, что будет оперативно докладывать о ситуации.