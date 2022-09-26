Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:54 — REGNUM Референдум по воссоединению с Россией продолжается в Запорожской области, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ и угрозы в адрес членов избиркомов. Об этом председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко сообщила 26 сентября журналистам.

По её словам, ночью ВСУ снова обстреливали Энергодар. Кроме того, членам избиркомов поступал звонки и сообщения с угрозами.

«Но никто из них не дрогнул, все члены комиссий в строю и продолжают свою работу», — сказала Катющенко.

Членов избиркомов, добавила она, заряжают положительной энергией жителей Запорожья, которые выражают поддержку и желание проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Херсонской области продолжилось голосование в выездном формате. Избиратели голосуют в своих домах и квартирах.

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