Херсон, Бывш. УССР, , 10:37 — REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении с Россией в Херсонской области состоялся, так как в нём прияло участие свыше 50% жителей региона, имеющих право голоса. Об этом 26 сентября рассказала журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова.

Референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Можем смело сказать, что референдум состоялся, так как явка превысила 50%», — сказала она.

Также глава избиркома Херсонской области указала, что четвёртый день проведения референдума был начат вовремя и на маршруты выехало 534 группы для выездного голосования, которые должна охватить всю территорию региона.

Помимо того, Захарова рассказала, что за прошедшие 24 часа в России свои голоса на референдуме отдали свыше 8,6 тыс. жителей Херсонской области, а в общей сложности на российской территории проголосовали более 25 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко рассказала, что в Луганской Народной Республике 26 сентября работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме.