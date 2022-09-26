Ижевск, 26 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии и школьники прибыли к школе №88 в Ижевске, где произошла стрельба. Об этом 26 сентября сообщают пользователи социальных сетей.

ru.torange.biz Выстрел

Очевидцы публикуют фотографии сотрудников Росгвардии и врачей, прибывших к зданию школы. По данным пользователей соцсетей, в учебном заведении неизвестный открыл стрельбу, в результате которой получил ранение охранник, а также двое или трое учеников (по разным данным).

Официальной информации о ЧП пока нет.