Сеул, , 10:37 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал мобилизовать «всё имеющееся оборудование и персонал» для тушения пожара в торговом центре в Тэджоне (~160 км к югу от Сеула). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре Тэджона вспыхнул около 07:45 по местному времени. В результате инцидента погибли два человека, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

К тушению пожара привлечены 126 человек и 40 единиц пожарной техники.

Премьер-министр также приказал соответствующим ведомствам принять меры для предотвращения дальнейшего ущерба и сведения к минимуму числа жертв.

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