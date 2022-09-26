Саратов, , 10:45 — REGNUM В Саратовской области завершился купальный сезон. По данным государственной инспекции по маломерным судам за лето 2022 года утонули 46 человек, из них четверо детей.

Купание Андрей Репин © ИА REGNUM

Гибель взрослых в летний период в основном связана с купанием в состоянии алкогольного опьянения в необустроенных местах. По недосмотру взрослых утонули дети.

К административной ответственности по состоянию на 25 сентября привлечены свыше 1,3 тыс. судоводителей. Чаще всего жители области нарушали правила эксплуатации судов, перевозки пассажиров и плавания.

С участием маломерных судов в Саратовской области произошло восемь аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября на реке Волга у села Чардым в Воскресенском районе столкнулись два судна (надувная резиновая лодка и катер). В ночное время велась ловля рыбы без бортовых огней, погибли два человека.

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