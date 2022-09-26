Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Прохладная погода и регулярные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге до конца сентября, но в первые дни октября в город вернется тепло, сообщил 26 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Горожане под зонтами Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 25 сентября в Петербурге был самый холодный день за последние несколько месяцев. Максимальная температура воздуха днем повысилась только до +9 градусов, а среднесуточная температура впервые в этом сезоне опустилась ниже +8 градусов.

«Остановившись на отметке +7,6 градусов. Такие холодные сутки в последний раз были только в середине мая, тогда днем было всего +8,6 градусов», — отметил Колесов.

Он подчеркнул, что в последнюю неделю сентября погода будет сохраняться более прохладной и с частыми дождями.

«Только в Санкт-Петербурге сегодня и завтра осадки будут минимальными, хотя местами дожди все же пройдут», — уточнил Колесов, указав, что с приближение очередного атмосферного фронта с холодными дождями ожидается 29 сентября. Температура воздуха днем будет ниже +10 градусов.

Однако к выходным, к первым числам октября, южный ветер принесет теплый воздух, благодаря чему ожидается потепление до +15 градусов.

«На северо-востоке СЗФО, в ближайшее время, начинает значительно холодать, поэтому скоро увидим активную миграцию птиц, потянувшихся на юг», — подытожил синоптик.

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