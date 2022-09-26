Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах за пять лет работы федеральной программы «Дальневосточный гектар» было заключено 10 542 договора на предоставление земельных участков. Для жителей островного региона предоставляется более 40 мер поддержки. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалин

Среди мер поддержки — грант на создание хозяйства, субсидии на приобретение сельхозтехники, возмещение затрат на открытие собственного дела. Помимо этого, сахалинцы и курильчане, решившиеся взять гектар, могут воспользоваться льготными ипотечными займами на строительство жилого дома и компенсациями затрат на деревянное домостроение. Всего с момента начала работы программы грантовой поддержки в Сахалинской области возможностью воспользовались более 250 владельцев дальневосточного гектара. Общая сумма финансовой помощи составила около 30 млн рублей.

Самыми востребованными районами для получения земельного участка являются Корсаковский, Анивский и Долинский районы. В большинстве случаев дальневосточный гектар берётся под сельское хозяйство, строительство домов для личного подсобного хозяйства или для создания рекреационных зон.

Отметим, что программа «Дальневосточный гектар» — механизм, позволяющий получить в пользование земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Землепользователь сам определяет участок и вид деятельности, которая будет вестись на её территории (разрешенная законодательством Российской Федерации). Целями программы является создание условий для жизни и работы на Дальнем Востоке, освоение свободных территорий, снижение оттока местного населения, обеспечение занятости граждан и привлечение на постоянное место жительства на территорию ДФО.

Как сообщалоИА REGNUM, в Амурской области продолжают реализовывать программу бесплатного предоставления больших участков земли на Дальнем Востоке. Всего с момента начала выдачи участков в регионе их получили более 8,7 тыс. человек. Теперь им предоставлена возможность получить по второму гектару.

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