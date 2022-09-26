Херсон, 26 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Явка на референдуме в Херсонской области превысила 50%. Это означает, что его можно признать состоявшимся, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова 26 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Ссылаясь на данные зарубежной территориальной избирательной комиссии, она отметила, что на территории РФ 25 сентября проголосовали 8603 избирателя. В общей сложности более 25 тыс. избирателей проголосовали за пределами Херсонской области.

«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков», — сказала Захарова.

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